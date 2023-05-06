بالروح والجسد.. كنيسة إنجلترا والأمير ويليام يبايعون الملك تشارلز الثالث

جدة - نرمين السيد - كما بايع الأمير ويليام، أمير ويلز وولى العهد، والده تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا، مقدمًا فروض الولاء والطاعة لملك بريطانيا بالروح والجسد.
وتلا كبير أساقفة كانتربيرى مبايعة باسم الشعب البريطانى للملك تشارلز، داعيًا البريطانيين وحسنى النوايا فى بريطانيا وأيرلندا الشمالية وسائر الأقاليم والأراضى الخاضعة للمملكة، لمبايعة الملك بالقلب واللسان.
وقال فى صيغة مبايعة الشعب الذى ردده المتواجدون من البريطانيين فى القاعة: "أقسم بالولاء الحقيقى لصاحب الجلالة، ولورثتك وخلفاءك حسب القانون، فكن يا الله لى معينًا".
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