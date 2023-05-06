حفل استقبال الملك تشارلز الثالث بقصر باكنجهام (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام غربية، يعد حفل الاستقبال هو الأكبر منذ 70 عاما فى بريطانيا، منذ تنصيب الملكة إليزابيث الثانية، الأم الراحلة، ووصفت صحيفة "ديلى ميل" ذلك الحفل بأنه «حفل استقبال القرن».

ويتوج الملك تشارلز الثالث وعقيلته كاميلا فى كنيسة ويستمنستر فى لندن، حيث يقام احتفال دينى مهيب، مع اتباع تقاليد عمرها ألف عام.

فيما يتوافد محبو العائلة المالكة على طريق واسع يؤدى إلى باكنجهام، حيث يشارك فى مراسم التتويج ممثلى وزعماء أكثر من 200 دولة.