قتلى وجرحى في اشتباكات بالهند

قتلى وجرحى في اشتباكات بالهندقتل مالا يقل عن 54 شخصاً وأصيب اكثر من 150 آخرون بجروح خلال اشتباكات بين جماعات مسلحة ورجال الأمن في ولاية مانيبور الشمالية الشرقية في الهند.

وأفادت وكالة برس ترست انديا للانباء اليوم السبت ان ولاية مانيبور شهدت اشتباكات بين الجماعات المتطرفة المسلحة ورجال حماية القانون، وتم على اثرها نشر وحدات إضافية من الجيش والشرطة في الولاية.

وأضافت ان سلطات مانيبور امرت وحدات الجيش باستخدام الأسلحة ضد المحرضين على الاضطرابات والاشتباكات على أسس قبلية.

وأكدت ان الجيش تمكن من السيطرة على الوضع في مقاطعتين من مقاطعات مانيبور العشر، حيث وقعت اشتباكات كبيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع بين ممثلي قبيلتي كوكي وميتي.

وأوضحت الوكالة الهندية ان سبب الاشتباكات كانت مطالبة مهاجرين من قبيلة ميتي بالحصول على وضع ما يسمى "الطبقة المسجلة" في مانيبور، والتي بموجبها يمنح هذا الوضع أعضاء الطبقة الاجتماعية المذكورة العديد من الامتيازات، بما في ذلك عند التقدم لوظيفة في وكالة أو مؤسسة حكومية، وعند دخول مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

وأثار ذلك احتجاجاً من جانب أبناء قبيلة كوكي، الذين يشكلون السكان الأصليين للولاية، واعتبروا مثل هذه المطالب اعتداء على حقوقهم.