العالم اليوم - تحطم "إف 16" أميركية جنوبي سيول

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 05:16 مساءً - تحطّمت مقاتلة أميركية من طراز "إف 16" في منطقة زراعية جنوبي سيول خلال مهمة تدريبية، السبت، حسبما قال الجيش الأميركي.

وقال سلاح الجو الأميركي في بيان إن الطيار قذف نفسه وخرج بسلام قبل تحطم المقاتلة، ونقل إلى أقرب مستشفى.

وأضاف البيان أن "طائرة مقاتلة من طراز (إف 16 فايتنغ فالكن) تحطمت في منطقة زراعية قرب قاعدة أوسان الجوية قرابة الساعة 09.45 صباحا" في مقاطعة غونجي.

وأشار إلى أن الحادث وقع خلال مهمة تدريب روتينية، و"هناك تحقيق جار".

وكتب حاكم المقاطعة كيم دونغ يون على "تويتر"، إنه تم إرسال عناصر إطفاء إلى موقع الحادث وأخمد الحريق.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو التسبب بأضرار إذ وقع في منطقة ريفية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مسؤول في الشرطة، قوله: "لا منازل مدنية قرب موقع الحادث الذي لم يتسبب بأضرار (غير تحطم الطائرة)".

وواشنطن هي الحليف الأمني الرئيسي لسيول، ولديها حوالى 28500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية.