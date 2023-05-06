العالم اليوم - بسبب الطقس.. تعديل "محبط" على أبرز عروض تتويج الملك تشارلز

انتم الان تتابعون خبر بسبب الطقس.. تعديل "محبط" على أبرز عروض تتويج الملك تشارلز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 05:16 مساءً - قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، السبت، إن عرضا جويا بطائرات عسكرية للاحتفال بتتويج الملك تشارلز، تم تقليصه بسبب الأحوال الجوية.

ومع انخفاض السحب وهطول أمطار فوق قصر بكنغهام، فإن العرض الجوي المقرر له الساعة الواحدة والنصف بتوقيت غرينتش، أجريت تغييرات عليه.

وسيكون العرض "المعدل" بطائرات هليكوبتر، وفريق "السهام الحمر" للاستعراض الجوي، التابع لسلاح الجو الملكي.

وعبر عدد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي عن "إحباطهم" بسبب تقليص العرض الجوي المرتقب، الذي كان مخططا له ليكون من أبرز مظاهر الاحتفال في العاصمة البريطانية، السبت.

وكان الملك تشارلز الثالث، قد توج السبت ملكا لبريطانيا في كنيسة وستمنستر بالعاصمة لندن ضمن أكبر احتفال رسمي تشهده البلاد منذ 70 عاما وفي مراسم تتسم بالأبهة والفخامة ويعود تاريخها إلى ألف عام.

وببطء، وضع جاستن ويلبي كبير أساقفة كانتربري تاج سانت إدوارد المصنوع قبل 360 عاما على رأس الملك تحت أنظار نحو 100 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات ومنهم السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، فضلا عن ملايين المتابعين عبر شاشات التلفزيون.

وتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر وأصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه ذلك التاج ويجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر، كما تشمل المراسم تتويج زوجته الثانية كاميلا (75 عاما).