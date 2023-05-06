عاجل.. ميليشيا الدعم السريع تطلق النار على سيارة السفير التركى وتحتجزه

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، فى وقت سابق اليوم السبت، إن الجيش السودانى رصد تعزيزات لميليشيا الدعم السريع قادمة من غرب البلاد، لافتًا إلى أن العاصمة الخرطوم تشهد انقطاعًا فى الكهرباء والمياه.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية، أن هناك مواجهات فى منطقة شرق النيل بالخرطوم.