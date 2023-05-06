طاقم الدفاع تمكن من لقاء النائب العدوان الموقوف لدى السلطات الإسرائلية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 6 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- تمكّن طاقم الدفاع عن النائب عماد العدوان، من الالتقاء به في المعتقل يوم الخميس، للمرة الأولى منذ إيقافه من قبل السلطات الإسرائيلية في 23 نيسان الماضي على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال المحامي أسامة السعدي ، إن طاقم الدفاع تمكّن من اللقاء بالعدوان يوم الخميس، وستكون هناك جلسة في محكمة عوفر يوم الأحد.

وتتعلق الجلسة المقبلة بموضوع تمديد التوقيف وإمكانية تقديم لائحة اتهام بحقه، وفق السعدي.

وقالت مصادر ، إن طاقم الدفاع تمكّن من لقاء النائب العدوان بعد تقديم التماسين للمحكمة الإسرائيلية العليا، وستعقد جلسة جديدة يوم الأحد المقبل للنظر في طلب النيابة العسكرية تمديد توقيفه على ذمة التحقيق , وفق المملكة .

الأربعاء، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مجددا الالتماس المقدّم من محامي النائب، وصادقت على أمر منع رؤية النائب لمحاميه الذي أصدر في جلسة المحكمة الماضية الذي يستمر حتى منتصف ليل الخميس وفق ما ذكر المصدر .