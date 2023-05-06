العالم اليوم - قرار تركي عاجل بعد إطلاق النار على سيارة السفير في السودان

انتم الان تتابعون خبر قرار تركي عاجل بعد إطلاق النار على سيارة السفير في السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 06:22 مساءً - قررت وزارة الخارجية التركية، السبت، نقل سفارتها في السودان من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان الأكثر هدوءا، عقب تعرض سيارة السفير لإطلاق نار.

وأكدت مصادر رسمية حادث إطلاق النار على سيارة السفير التركي في السودان إسماعيل جوبان أوغلو، السبت، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بالمركبة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لصحفيين في أنطاليا جنوبي البلاد: "لم يصب أحد بأذى من جراء الأضرار التي لحقت بالسيارة، وأفراد السفارة نقلوا إلى منطقة أكثر أمانا".

وأضاف تشاووش أوغلو: "بتوصية من الحكومة الانتقالية والجيش السوداني، قررنا نقل سفارتنا مؤقتا من الخرطوم إلى بورتسودان لأسباب أمنية".

وتبادل طرفا الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، التهم بشأن الواقعة.

وخلال 3 أسابيع من الصراع، تعرضت مقار وبعثات دبلوماسية في السودان إلى هجمات وعمليات نهب، دانها المجتمع الدولي.

ويستمر الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أودى بحياة المئات ودفع عشرات الآلاف للفرار إلى الخارج، في حين يجتمع السبت ممثلون للطرفين في جدة لإجراء محادثات.