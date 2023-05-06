العالم اليوم - بشكل لا رجعة فيه.. صورة تكشف حالة "هاري المنبوذ"

انتم الان تتابعون خبر بشكل لا رجعة فيه.. صورة تكشف حالة "هاري المنبوذ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 06:22 مساءً - لقطة الشرفة المنتظرة، جاءت لتؤكد فكرة "هاري المنبوذ"، فأخرجته خارج الصورة، في اللقطة التي ستظل مسجلة في تاريخ البلاد.

عادة ما تكون لحظة "الظهور على الشرفة"، لحظة مفصلية في المناسبات الملكية البريطانية الكبيرة، وبعد أن ساد الغموض هوية أعضاء العائلة الملكية الذين سيظهرون على "الشرفة" خلال التتويج، ظهرت الملامح الآن.

وظهر ملك بريطانيا الجديد تشارلز إلى جانب زوجته كاميلا على شرفة قصر باكنغهام بعد التتويج وانضم إليهم عدد من أطفال العائلة المالكة، وولي العهد الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.

وغاب الأمير هاري عن الشرفة، كما كان متوقعا، بعد أن جلس في صف متأخر داخل كنيسة ويستمنستر، ولم يلحق العائلة إلى قصر باكنغهام.

لقطة الشرفة عززت فكرة أن الأمير هاري أصبح منبوذا تماما، بعد قراره بالتخلي عن العائلة المالكة، وألقابه الملكية، والانتقال إلى الولايات المتحدة برفقة زوجته ميغان ماركل.