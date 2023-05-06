مراسل القاهرة الإخبارية: الشرطة ببريطانيا متهمة بإساءة استخدام السلطة

جدة - نرمين السيد - قال علاء عبود، مراسل «القاهرة الإخبارية» من لندن، إن الشرطة فى بريطانيا متهمة بإساءة استخدام السلطة والكثير من الخروقات والإساءات العنصرية، إذ أنه من ضمن بنود القانون البريطانى الجديد، الذى وقع عليه الملك تشارلز الثلاثاء الماضى، أن الشرطة تستطيع اعتقال أى شخص يعطل الحياة العامة، أو يعمل على تعطيل أى مؤسسة عامة أو خاصة.





وألقت الشرطة البريطانية القبض على جراهام سميث، زعيم جماعة «ريبابليك» المناهضة للملكية، وذلك قبيل مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا اليوم السبت، وحذر مارك رولى، مفوض شرطة لندن أمس الجمعة، من أنه لن يسمح بإثارة أى اضطرابات فى شوارع وسط لندن، حيث يتجمع عشرات الآلاف من الناس لمشاهدة المواكب الملكية، ولم تؤكد الشرطة الاعتقال. وقام أكثر من 11 ألف رجل شرطة بدوريات لتأمين مراسم التتويج، وهى أكبر حدث احتفالى رسمى يقام فى العاصمة البريطانية منذ 70 عاما، وقال «رولى» قبيل المراسم إن الشرطة ستتخذ إجراءات إذا حاول أى من المحتجين تعكير صفو أجواء المتعة والاحتفال التى يعيشها عدد كبير من الناس.

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