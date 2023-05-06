الملك والملكة يحضران حفل استقبال أقامه الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 6 مايو 2023 07:10 مساءً - دوت الخليج :- حضر جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله في لندن، اليوم الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، وجلالة الملكة القرينة كاميلا، تكريما لقادة ورؤساء الدول الذين سيحضرون مراسم تتويج جلالتيهما غدا السبت.

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