العالم اليوم - فوز جديد.. مانشستر سيتي يخطو نحو اللقب بثبات

انتم الان تتابعون خبر فوز جديد.. مانشستر سيتي يخطو نحو اللقب بثبات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 07:23 مساءً - قطع مانشستر سيتي خطوة مهمة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز 2-1 على ضيفه ليدز يونايتد المتعثر، السبت.

ومنح إلكاي غندوغان التقدم لصاحب الأرض بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 19، وبعد ذلك بثماني دقائق أضاف الهدف الثاني بطريقة مشابهة.

وأهدر اللاعب الألماني ركلة جزاء قبل 6 دقائق من النهاية، بعدما تركها له زميله إرلينغ هالاند.

وفي الدقيقة التالية قلص البديل رودريغو الفارق لليدز، ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة، لكن سيتي حافظ على تفوقه.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 82 نقطة من 34 مباراة متقدما بأربع نقاط على أرسنال، الذي خاض العدد ذاته من المباريات.

وأفسد سيتي الظهور الأول لمدرب ليدز الجديد سام ألاردايس، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة خابي غارسيا الأسبوع الماضي.

وبقي ليدز في المركز 17 برصيد 30 نقطة متقدما بفارق الأهداف على نوتنغهام فورست، الذي يستضيف ساوثامبتون متذيل الترتيب، الإثنين.