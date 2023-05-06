تشارلز الثالث يرتدى التاج البريطانى.. «القاهرة الإخبارية» ترصد المراسم

جدة - نرمين السيد - توج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وارتدى التاج الملكى فى احتفالية ضخمة بكنيسة ويستمنيستر فى لندن وذلك خلفًا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التى وافتها المنية يوم 8 سبتمبر 1922.





وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لحظة أداء الملك تشارلز الثالث القسم الملكى فى مراسم تتويجه ملكا لبريطانيا.

وقع الملك تشارلز الثالث على القسم، بعد تأديته ضمن مراسم تتويجه ملكا لبريطانيا، وبدأت مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بمغادرته رفقة الملكة القرينة كاميلا قصر بكنجهام فى عربة اليوبيل الماسى الملكية، إلى كنيسة ويستمنيستر من أجل التتويج، حيث اصطف عشرات الآلاف على جانبى الطريق الواسع المؤدى للكنيسة لمتابعة الموكب الملكى، واتجهت أنظار العالم للعاصمة البريطانية لندن، لمتابعة مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، والتى يحضرها العديد من قادة العالم والدبلوماسيين ومندوبى الدول.

وقال محسن حسنى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لندن، إن عناصر الخيالة قامت بأداء عروض مختلفة خلال مسار الموكب المقل للملك تشارلز وقرينته إلى كنيسة ويستمنيسر، حيث سيتم الجانب الأبرز من التتويج، كما ستشهد سماء لندن عروضا جوية، ضمن مراسم التتويج، وأضاف أنه تم وضع العديد من شاشات العرض الكبرى فى العاصمة البريطانية، من أجل نقل مراسم التتويج بشكل مباشر؛ ولتفادى حدوث تكدس لدى الجماهير الراغبة فى مشاهدة هذه المراسم.

وأشار إلى أن هناك تأمينًا كبيرًا بمحيط الشوارع المؤدية إلى القصر وأماكن إقامة وفود الدول القادمة لحضور مراسم التتويج، وتضمنت المراسم موكبا كبيرا بعربة "اليوبيل الماسى" تجرها 6 خيول، محفوفة بصفين من الجماهير، إذ سار حتى ميدان "ترافالجار"، وعبر "وايت خول" وحى الوزارات، قبل الوصول للكنيسة، ويتوج تشارلز وقرينته بوضع رئيس أساقفة كانتربرى تاج القديس إدوارد على رأس الملك الجديد، ثم يغادر تشارلز الكنيسة مرتديا رداء جده جورج السادس.