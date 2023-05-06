عاجل.. الجيش السودانى: ميـليشـيا الدعم السريع نهبت عددا من البنوك

جدة - نرمين السيد - قال الجيش السودانى، مساء اليوم السبت، إن ميليشيا الدعم السريع تعمل على استخدام المدنيين كدروع بشرية عبر استخدام الأحياء السكنية كمنصات انطلاق ونهب، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأوضح الجيش السودانى، أن ميـليشـيا الدعم السريع قامت بنهب عدد من البنوك وسيارات المواطنين ومقتنياتهم الشخصية فى ولاية الخرطوم. وتابع الجيش السودانى أن ميـليشـيا الدعم السريع عملت على احتلال المرافق الصحية واستخدامها كثكنات عسكرية.

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