الاردن : الحكومة ستدرس إنهاء تفعيل قانون الدفاع في الأيام المقبلة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 6 مايو 2023 08:07 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الجمعة، ان الحكومة ستدرس إنهاء تفعيل قانون الدفاع في الأيام المقبلة . واضاف الشبول ان قانون الدفاع يعامل معاملة خاصة وإنهاء العمل به يكون بإرادة ملكية سامية .

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