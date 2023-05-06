العالم اليوم - غوغل تعتزم تزويد محرك البحث بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 مايو 2023 10:23 مساءً - تعتزم شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، غوغل، تطوير محرك البحث الخاص بها ليصبح "أكثر حيوية وأيسر استخداما وأكثر خصوصية وإنسانية" مع التركيز على خدمة الشبان حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكتسب فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي.بي.تي" شعبية سريعة مما يسلط الضوء على أحد التقنيات التي ربما تغير تماما أسلوب عمل الشركات وحياة المجتمعات.

وبحسب صحفية "وول ستريت جورنال"، السبت، ذكر التقرير أن عملاق التكنولوجيا سيغير نسقا تقليديا لتقديم نتائج البحث يعرف باسم "الروابط العشرة الزرقاء" مع خطط لدمج المزيد من الأصوات البشرية كجزء من التحول.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن من المتوقع أن تطلق "غوغل" خلال مؤتمر سنوي للمطورين هذا الأسبوع مزايا جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع برنامج ذكاء اصطناعي يحمل اسم "ماغي".

وفي نهاية أبريل الماضي، قالت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، إنها حققت أرباحا صافية قدرها 15 مليار دولار، في الربع الأول من عام 2023 وبشكل تجاوز التوقعات، في إشارة إلى أن محرك البحث العملاق يستعيد مكانته.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن أن صافي الربح قد تراجعت بنحو 8.4 بالمئة لتصل إلى 15.051 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 16.43 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام.