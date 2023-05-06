الشرطة البريطانية: القبض على 52 شخصا خلال تتويج الملك تشارلز

جدة - نرمين السيد - وتوج اليوم فى العاصمة البريطانية لندن، الملك تشارلز الثالث ملكًا على المملكة المتحدة، خلفًا لوالدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والتى حكمت البلاد 70 عامًا.
وبدأت مراسم التتويج بوصول الموكب الملكى الذى يحمل الملك تشارلز من قصر باكنجهام إلى كنيسة ويستمنستر، حيث أدى قسم الولاء.
وأجريت المراسم وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور قادة ورؤساء وممثلى الدول، وممثلى دول الكومنولث وكبار الشخصيات العالمية.
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