أطباء السودان: سقوط 479 مدنيا منذ بداية الاشتباكات

وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أضافت النقابة فى بيان صادر عنها، أن عدد الوفيات ارتفع بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات لــ479 حالة وفاة، و2518 حالة إصابة.
وأوضحت النقابة أنه ما زالت جميع المستشفيات والمرافق الصحية متوقفة فى مدينة الجنينة حتى اللحظة، وأنها استطاعت حصر عدد 100 وفاة منذ 24 من أبريل الماضى، ولا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات إلى الآن.
وتابع البيان أنه ما زالت الاشتباكات جارية بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع لليوم الواحد والعشرين على التوالى، التى أسفرت عن مزيد من الضحايا، لافتًا إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة فى هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمنى فى البلاد.
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