نائب وزير الخارجية الروسى: موسكو غير راضية عن اتفاقية الحبوب

جدة - نرمين السيد - قال سيرجى فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسى، اليوم السبت، إن موسكو لا تزال غير راضية عن كيفية حل مشكلة صادراتها الزراعية فى إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.





وأضاف "فيرشينين" فى تصريحات بعد حديث مع رئيسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان، أن "موسكو لا تزال غير راضية عن التقدم المحرز.. هذا مهم جدًا لنا". وقال الكرملين فى وقت سابق من اليوم السبت، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يرد بعد على مقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن كيفية تمديد وتحسين الاتفاق الذى يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

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