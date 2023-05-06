جدة - نرمين السيد - قال جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن المباحثات الثنائية السودانية (التى أعلن عنها وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان) بدأت اليوم السبت، فى مدينة جدة بمباركة سعودية من أجل التوصل إلى حل سلمى للأزمة السودانية.





وأضاف أنه حتى اللحظة لم تخرج أى أخبار عن تلك المباحثات أو النتائج النهائية التى توصلت إليها اليوم، ومن المتوقع أن تستمر حتى الغد. وأوضح أن تلك المباحثات سوف تشمل الحديث عن هدنة، بحسب تصريحات الأطراف المتنازعة، لافتًا إلى وصول وفد من الجيش السودانى يضم 4 ممثلين عن الجيش (3 ضباط وسفيرًا ممثلًا لوزارة الخارجية السودانية) بالإضافة إلى 3 ضباط من ميليشيا الدعم السريع. وتابع أن هناك ترحيبًا ببدء تلك المباحثات من جانب منظمة التعاون الإسلامى ومنظمة التعاون الخليجى التى حثت جميع الأطراف على ضرورة التوصل إلى هدنة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، والحفاظ على مقدرات الشعب السودانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل القاهرة الإخبارية: بدء المباحثات الثنائية السودانية فى جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.