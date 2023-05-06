حول سوريا والسودان.. اجتماع لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة غدا

جدة - نرمين السيد - ‏يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، رئيس الدورة الحالية للمجلس، دورتين غير عاديتين، غدًا الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ بخصوص تطورات الأوضاع فى السودان ومتابعة الوضع السورى.





وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، يعقد بعد نهاية الاجتماع مؤتمر صحفى مشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية المصرى سامح شكرى. كان مجلس جامعة الدول العربية، عقد اجتماعًا اليوم السبت، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مصر فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ للتحضير لاجتماعى الغد.

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