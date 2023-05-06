باحث سودانى: الميليشيا تتخذ المساعدات الإنسانية وسيلة لتدخل الدول الأجنبية

جدة - نرمين السيد - قال صلاح خليل، الباحث السودانى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن القمة العربية والتى ستعقد فى السعودية يوم 19 مايو الجارى، جاءت فى ظل الأزمة الداخلية فى السودان، وربما كانت ستناقش ملفات أخرى لولا وجود الأزمة السودانية.





وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من الملفات سيتم مناقشتها بالقمة ويمكن أن تخرج بتوصيات تساعد فى حل الأزمة السودانية من الوصول لوقف إطلاق النار والممرات الإنسانية.

وأكد أن ميليشيا الدعم السريع تتخذ من المساعدات الإنسانية وسيلة للتدخل الدولى فى شئون السودان بعد أن فقدت تواجدها الداخلى بالسودان، مشيرًا إلى أن القمة ربما تؤدى لوقف إطلاق دائم للنار، ولكنها لن تؤدى لأى تشاورات سياسية.

وتابع أن الجيش السودانى اتفق على إرسال 3 من ممثليه للقمة، مبينًا أن الشعب السودانى وقف واصطف مع جيشه فى ظل وجود ميليشيا تحاول أن تضع الأزمة فى مكان آخر بدعوتها الدول الأجنبية للتدخل فى الشأن السودانى الداخلى.