عاجل.. مراسلنا: دوى انفجارات فى دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، فى وقت سابق اليوم السبت، إن قصفًا روسيًا أسفر عن مقتل ستة خبراء مفرقعات أوكرانيين كانوا يشاركون فى عمليات نزع ألغام جنوب خيرسون.

وحسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، قالت خدمات الطوارئ فى تقرير بثته عبر "تيليجرام" إن عضوين آخرين من فريق نزع الألغام أصيبا، إلى جانب ممرضة، ويتلقون العلاج فى مستشفى.