العاهل الأردنى: نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة والصداقة مع بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال العاهل الأردنى عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "أحر تهانينا وتمنياتنا لعهد مجيد ومزدهر نتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة والصداقة التى امتدت لقرن من الزمان".
كان العاهل الأردنى والملكة رانيا العبدالله قد عادا، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة عمان عقب المشاركة فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، والملكة كاميلا.
وحضر مراسم التتويج، التى أقيمت بكنيسة دير ويستمنستر، أفراد العائلة المالكة البريطانية وقادة وزعماء ورؤساء وفود رسمية من مختلف دول العالم.
وتولى الملك تشارلز الثالث العرش خلفا لوالدته الملكة اليزابيث الثانية، التى توفيت فى الثامن من سبتمبر الماضى.
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