أشرف سنجر: سقف الدين الأمريكى يؤجج الصدام بين بايدن والجمهوريين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، تفاصيل أزمة رفع "سقف الدين" القائمة بين الرئيس الأمريكى جو بايدن والجمهوريين فى الكونجرس بسبب زيادة الدين العام الأمريكى والذى تجاوز 31 تريلون دولار .





وقال "سنجر"، فى مداخلة لبرناج هذا المساء مع الإعلامى محمد عبدالرحمن عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الأزمة الأمريكية هى معركة انتخابية والرئيس الأمريكى جو بايدن أكد أن عدم سماح الكونجرس برفع الدين سوف يؤدى إلى خفض الوظائف وتقليل النمو موضحا أن مؤشر الاقتصاد الأمريكى سيتأثر اذا لم يوافق الكونجرس على فتح سقف الدين .

وتابع :" الاقتصاد العالمى سوف يتأثر أيضا للبحث عن بديل لصكوك الخزانة الأمريكية التى يقدمها البنك الفيدرالى الأمريكى وأى قرار سيأخذ من الجمهوريين سيكون له تأثير سلبى على الإقتصاد الأمريكى" .