لبنان يتأثر بمنخفض جوى مصحوب بكتل هوائية باردة مع طقس متقلب حتى بعد غد

جدة - نرمين السيد - قالت مصلحة الأرصاد الجوية فى لبنان إن البلاد تتأثر بمنخفض جوى، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز فوق قبرص، بشكل يؤدى إلى انخفاض بدرجات الحرارة، وطقس متقلب وماطر أحيانا، حتى مساء بعد غد الاثنين، حيث يستقر تدريجيا وتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الثلاثاء.





وتوقعت الأرصاد اللبنانية، فى بيان اليوم السبت، أن يسود غدا الأحد، طقس غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التى تصبح دون معدلاتها الموسمية وتشكل الضباب على المرتفعات، إلى جانب تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة فى المناطق الشمالية والجنوبية فترة قبل الظهر، كما تتساقط الثلوج المتفرقة أحيانا على ارتفاع ألفين و200 متر وما فوق، كما تخف حدة الأمطار ويتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتبارا من بعد الظهر.

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