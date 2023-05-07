الرئيس الأوكرانى: يجب أن نستعيد جميع أبناء شعبنا من الأسر لدى روسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى خطاب للرئيس الأوكرانى بالفيديو، وفقا لما أوردته وكالة (يوكرينفورم) الأوكرانية، وقال: "اليوم، تمكن فريقنا من إعادة 45 من محاربينا من الأسر لدى روسيا. 42 مدافعا و3 مدافعات (نساء) عن أوكرانيا. لقد دافعوا جميعا عن آزوفستال. الحرس الوطنى. 35 عسكريا ورقيبا، و10 ضباط".

وأضاف: "يجب أن نستعيد جميع أبناء شعبنا من الأسر لدى روسيا أنا ممتن لفريقنا المشارك فى عمليات تبادل الأسرى".

وأشار إلى أن رئيس وزراء أوكرانيا والسيدة الأولى لأوكرانيا مثلا أوكرانيا فى حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

وقال: "بالنيابة عن الشعب الأوكرانى بأكمله، أهنئ أصحاب الجلالة، الأصدقاء الحقيقيين لأوكرانيا، على هذا الحدث التاريخى الذى يبدأ حقبة جديدة من الملكية البريطانية.

وأضاف زيلينسكى: "تشرفتُ بلقاء جلالة الملك شخصياً فى لندن، وأتذكر حديثنا، وأتذكر المشاعر الصادقة تجاه أوكرانيا والأوكرانيين".