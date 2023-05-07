أشرف سنجر يكشف ما وراء زيارة رئيس استخبارات «النواب الأمريكى» لمصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن تعدد الزيارات الأمريكية، والتى كان آخرها زيارة وفد الكونجرس الأمريكى، وقبلها زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكى، إلى مصر يؤكد الشراكة والعلاقات الاستراتيجية، التى تربط الدولتين.





أضاف سنجر، فى مداخلة لبرناج هذا المساء مع الإعلامى محمد عبدالرحمن عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ذلك يأتى فى ظل الخطوط الملتهبة فى السودان وغيرها من الملفات. تابع، أن وجهة النظر المصرية حول ملف الإرهاب تأكدت للساسة الأمريكيين، وأن الإرهاب قضية عالمية يجب الاهتمام بها.

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