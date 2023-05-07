العالم اليوم - ريال مدريد يفوز بكأس ملك إسبانيا لأول مرة في 9 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 01:19 صباحاً - قاد البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد للظفر بلقبه العشرين في مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم بتسجيله هدفي الفوز على أوساسونا 2-1 السبت على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

ووضع الجناح البرازيلي الريال في المقدمة في الدقيقة الثانية من متابعة لتمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور.

ولم يستغل بطل أوروبا التقدم المبكر ليسمح لأوساسونا، صاحب المركز العاشر في الدوري الإسباني، بإدراك التعادل في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من لوكاس تورو.

لكن رودريغو حسم الانتصار قبل 20 دقيقة من النهاية حين أفلت من الرقابة ليسجل من مسافة قريبة بعد جهد فردي مميز من فينيسوس في الاختراق من الجهة اليسرى.

ويرفع اللقب معنويات الريال، القريب من فقدان لقبه بالدوري المحلي لصالح غريمه برشلونة، قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.