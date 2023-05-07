مقتل مطلق النار فى مركز تجارى بولاية تكساس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأسفر حادث إطلاق النار الذى وقع بمركز تجارى فى إحدى ضواحى مدينة دالاس، عن إصابة عدة أشخاص.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى، كما لم يتم الكشف عن عدد المصابين داخل مركز ألين بريميوم أوتليتس التجاري، الذى يقع على بعد 25 ميلًا شمال شرقى دالاس.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون إلى إخراج المتسوقين من المركز التجارى ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعًا فى الولايات المتحدة، وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام، وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.