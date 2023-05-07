زيلينسكى: استعادة 45 محاربا من الأسر لدى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "زيلينسكي"، خلال خطابه، اليوم الأحد، أن فريق بلاده المشارك فى عمليات تبادل الأسرى مع روسيا تمكن من إعادة 45 محاربًا، مشددًا على ضرورة استعادة جميع أبناء بلاده من الأسر لدى روسيا.

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