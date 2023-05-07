العالم اليوم - خرق الهدنة.. تبادل الاتهامات بين جيش السودان والدعم السريع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 08:20 صباحاً - تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الأحد، الاتهامات المتبادلة بشأن خرق الهدنة التي اقترحتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) لمدة أسبوع بدأت الخميس الماضي.

وأفاد مراسلنا، باندلاع اشتباكات متفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شارع المطار ومنطقة الرياض وسط العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك عقب تأكيد مصادر سودانية شن غارات للجيش على مواقعَ لقوات الدعم السريع في العاصمة.

وفي السياق، أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان، تصديها لهجوم شنته مجموعة من قوات الدعم السريع على قيادة قوات الدفاع الجوي، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوفهم خلال الاشتباكات، فضلا عن تدمير عدد من عرباتهم.

وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من قتل قناص أجنبي لم تعرف جنسيته في منطقة بحري العسكرية.

وأكدت القيادة العامة للجيش، أنها لا تزال ترصد مجموعة تعزيزات للدعم السريع انطلقت قبل أسبوع من جنوب دارفور في طريقها للعاصمة الخرطوم.

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