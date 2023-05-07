العالم اليوم - تصويت عربي على عودة سوريا للجامعة العربية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 09:22 صباحاً - أعلن المتحدث باسم جامعة الدول العربية جمال رشدي أن وزراء الخارجية العرب سيتخذون قرارا بشأن عودة سوريا للجامعة خلال اجتماعهم الطارئ، الأحد، في القاهرة.

وأضاف رشدي أن الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة، التي عقدت في السعودية والأردن لبحث عودة سوريا إلى الجامعة ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية فيها.

تصريحات وزير الخارجية الأردني