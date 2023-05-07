روسيا.. إجلاء سكان قرية بعد اشتعال النيران بمستودعات بارود

جدة - نرمين السيد - اشتعلت النيران فى مستودعات للبارود، مساء السبت، فى منطقة سفيردلوفسك الروسية، إثر حريق غابات امتدت منه النيران إلى المبانى المجاورة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مسؤول فى خدمات الطوارئ.





وأوضح المسؤول أنه تم الإبلاغ عن انفجارات فى مستودعات البارود بمنطقة ريجيفسكى فى منطقة سفيردلوفسك، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن المبانى اشتعلت فيها النيران بعد انتقالها من حريق فى الغابة.

وقال إيفان كارتاشوف، رئيس البلدية، إن السلطات المحلية بدأت فى إجلاء سكان قرية بيرفومايسكى القريبة من الحريق، وتم إعلان حالة الطوارئ فى منطقة ريجيفسكي.

وأوضح المكتب الإقليمى لوزارة الطوارئ الروسية، أن البيانات الأولية تشير إلى عدم وجود إصابات نتيجة الحريق.

وأوضحت الطوارئ الروسية، أنه بفضل الإجراءات المنسقة لوحدات الإطفاء والإنقاذ، تم منع انتشار الحريق إلى ثلاثة مبان تخزين، وأن الحريق اشتعل فى مستودعين تبلغ مساحتهما الإجمالية 960 مترًا مربعًا (10,333 قدم مربع).

ويواصل رجال الإطفاء جهودهم، لاحتواء الحريق فى أقرب وقت ممكن.