أوكرانيا: مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص فى قصف روسى جديد

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهى ليساك، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية قصفا بصواريخ جراد والمدفعية الثقيلة على منطقة نيكوبول التابعة للإقليم، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين.





وذكر ليساك - فى تصريحات، نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن منطقة نيكوبول تعرضت للقصف مرتين فى الليل. تم استخدام صواريخ جراد والمدفعية الثقيلة وتم إطلاق أكثر من 30 قذيفة. وقتلت امرأة تبلغ من العمر 72 عاما. وأصيب ثلاثة من السكان المحليين أحدهم كانت إصابته فى الرأس. وأضاف ليساك أن سبعة منازل خاصة ومبنى سكنى تضررت فى نيكوبول. وتحطمت نوافذ السكن الجامعي. كما تضررت ثلاثة خطوط أنابيب غاز وخط كهرباء و14 لوحة شمسية ومبان خارجية وخمس سيارات.. مشيرا إلى أن الروس أطلقوا 20 قذيفة على بلدة ميروف مما أدى إلى تضرر منزلين ومبنى خارجى وسيارة.

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