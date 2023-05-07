القاهرة الإخبارية: انفجارات تهز شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل إعلام روسية وأوكرانية، أن انفجارات وقعت صباح اليوم الأحد، فى عدة أماكن بأنحاء شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا فى عام 2014، وأفادت وسائل التواصل الاجتماعى الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوى تتصدى لهجمات، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت قناة "بازا" على تطبيق تليجرام، التى لها صلات بوكالات إنفاذ القانون الروسية، إن أوكرانيا أرسلت سلسلة من الطائرات المسيرة إلى شبه جزيرة القرم، وإن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت واحدة على الأقل فوق ميناء سيفاستوبول. ووفقًا للمعلومات الأولية للقناة، لم تقع إصابات، فيما ذكرت قنوات أوكرانية على التطبيق أن انفجارات وقعت فى سيفاستوبول وساكى، حيث توجد لروسيا قاعدة جوية، بالإضافة إلى عدد قليل من الأماكن الأخرى فى شبه الجزيرة.

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