مقتل فتاة فى إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال قائد شرطة شيكو بيلى أولدريدج، إنه تم إرسال رجال الشرطة فى البداية إلى حفلة كبيرة فى شارع كولومبوس، على بعد بنايات قليلة من حرم جامعة ولاية كاليفورنيا فى شيكو، بعد أنباء عن قيام أحد الحاضرين بإطلاق عدة طلقات من سلاح نارى.

وتابع أن الشرطة اكتشفت أن شجارا وقع فى الحفلة، وطلب من المشتبه به المغادرة قبل وصول الشرطة.

وأضاف أن شخصين نقلا إلى المستشفى بعد أنباء عن تعرضهما لاعتداء جسدى.

فى الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي، تم استدعاء الشرطة إلى حفلة أخرى فى شارع كولومبوس، حيث أفيد بأن شخصا ما كان يلوح بمسدس. وعثرت الشرطة هناك على شخص يطابق وصف المشتبه بإطلاقه النار فى الحادث السابق، وتم القبض عليه لحيازته مسدسا واستخدامه بشكل متهور.

بعد أقل من نصف ساعة، تم استدعاء الشرطة مرة أخرى إلى حفلة شارع كولومبوس حيث اتضح أن ستة أشخاص أصيبوا بالرصاص، وفارقت إحدى الضحايا الحياة.

وذكرت الشرطة أن الضحية فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وأن بعض المصابين نقلوا الى المستشفى، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال فى مرحلة مبكرة.

ووصف أولدريدج الحادث بأنه "معزول" وليس هناك "تهديد مستمر" للنظام العام.