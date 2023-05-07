الملك والملكة يحضران حفل تتويج الملك تشارلز - صور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 مايو 2023 10:06 صباحاً - دوت الخليج :- حضر جلالة الملك عبدالله الثاني وبرفقته الملكة رانيا حفل تتويج الملك تشارلز ملكا لبريطانيا ، اليوم السبت .

وبدأت مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر في لندن بحضور حوالى 2300 مدعو.

وبعد موكب رافق العربة التي أقلتهما تحت المطر من قصر باكنغهام، عبر الملك وزوجته بلباسهما الملكي، باب الكنيسة لتبدأ مراسم أنغليكانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كانتربري.

وغادر الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا قصر بكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية اليوم السبت، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.

وكان الملك تشارلز اقام حفل استقبال لجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في قصر باكنغهام امس الجمعة ولعدد من رؤساء الدول .

ونشرت الملكة رانيا صورة برفقة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وعلقت عليها :

“مع جلالة الملك في قصر باكنغهام بالأمس خلال حفل الاستقبال الذي أقامه جلالة الملك تشارلز الثالث لرؤساء الدول”.