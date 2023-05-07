- 1/3
- 2/3
- 3/3
نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك والملكة يحضران حفل تتويج الملك تشارلز - صور على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 مايو 2023 10:06 صباحاً - دوت الخليج :- حضر جلالة الملك عبدالله الثاني وبرفقته الملكة رانيا حفل تتويج الملك تشارلز ملكا لبريطانيا ، اليوم السبت .
وبدأت مراسم التتويج في كنيسة ويستمنستر في لندن بحضور حوالى 2300 مدعو.
وبعد موكب رافق العربة التي أقلتهما تحت المطر من قصر باكنغهام، عبر الملك وزوجته بلباسهما الملكي، باب الكنيسة لتبدأ مراسم أنغليكانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كانتربري.
وغادر الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا قصر بكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية اليوم السبت، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.
وكان الملك تشارلز اقام حفل استقبال لجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في قصر باكنغهام امس الجمعة ولعدد من رؤساء الدول .
ونشرت الملكة رانيا صورة برفقة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وعلقت عليها :
“مع جلالة الملك في قصر باكنغهام بالأمس خلال حفل الاستقبال الذي أقامه جلالة الملك تشارلز الثالث لرؤساء الدول”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملك والملكة يحضران حفل تتويج الملك تشارلز - صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.