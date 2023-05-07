جدة - نرمين السيد - قال رافائيل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن الوضع حول محطة زابوريجيا النووية التى تسيطر عليها روسيا فى أوكرانيا أصبح "لا يمكن التنبؤ به‭ ‬بشكل كبير، ويحتمل أن يكون خطيرًا"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات لضمان تشغيل المحطة بشكل آمن، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وأصدر "جروسى" التحذير فى ضوء ما قال إنها "عمليات إجلاء جارية فى بلدة إنرودار القريبة بأمر من الحاكم المحلى الذى عينته روسيا". وأضاف "جروسى" على موقع الوكالة على الإنترنت: "أشعر بقلق بالغ بشأن المخاطر التى تواجه المحطة والمتعلقة بالسلامة والأمن النووى.. علينا أن نتحرك الآن للحيلولة دون وقوع حادث نووى خطير، تكون له تداعيات على السكان والبيئة". واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا بعد أيام من العملية العسكرية الروسية، التى بدأت فى فبراير 2022. وتكرر تبادل إطلاق النار بالقرب من المحطة مع إلقاء كل طرف اللوم على الآخر. وكان جروسى زار المحطة -الأكبر فى أوروبا- فى مارس فى إطار جهود للتحدث إلى الجانبين من أجل التوصل إلى اتفاق لتشغيل المحطة بشكل آمن، وحذر مرارًا وتكرارًا من مخاطر العمليات العسكرية بالقرب من المحطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير الطاقة الذرية يحذر من مخاطر حول محطة زابوريجيا النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.