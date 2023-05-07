القوات الأوكرانية تتصدى لـ 50 هجوما روسيا فى 4 اتجاهات

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد، أن قواتها تصدت لـ50 هجوما من قبل الجيش الروسى حيث يواصل تركيز جهوده الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "هناك معارك ضارية من أجل مدينتى باخموت ومارينكا، وخلال اليوم الماضى شن الروس 48 غارة جوية و77 غارة من طراز ميلرز على مواقع قواتنا والمناطق المأهولة بالسكان"، ونتيجة للقصف دمرت منازل خاصة وأعيان أخرى للبنية التحتية المدنية وألحقت بها أضرارا.

وفى المقابل.. شنت القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية 7 غارات على مجموعة من الأفراد والمعدات العسكرية الروسية، وضربة واحدة على نظام صاروخى مضاد للطائرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما دمر الأوكرانيون 7 طائرات بدون طيار قتالية و8 طائرات استطلاع حيث أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية مركز قيادة روسي، وثلاث مجموعات أسلحة ومعدات عسكرية، ووحدة مدفعية فى موقع إطلاق نار.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.