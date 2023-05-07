الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال انعكاس لحملات التحريض العنصرية ضد شعبنا

وأضافت الوزارة - فى بيان صحفى - أن هذا التصعيد يأتى ضمن السياسية الإسرائيلية الرسمية التى تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، حيث تولد دعواتهم التحريضية المزيد من التوترات فى ساحة الصراع والمناخات الملائمة للمستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى.
وأكدت الوزارة أن الائتلاف الإسرائيلى المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أى جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسى لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد فى محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكرى فى التعامل مع قضايا الشعب الفلسطينى واستبعاد الحلول السياسية للصراع.
وأشارت إلى أنها تتابع انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة، خاصة على مستوى المحاكم الدولية المختصة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولى بوقف سياسة الكيل بمكيالين فى التعامل مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية.. مؤكدة أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
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