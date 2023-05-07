رئيس الصومال يطالب أطراف الصراع فى السودان بوقف الحرب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه مبعوث رئيس مجلس السيادة السودانى السفير دفع الله الحاج، وأشار رئيس الصومال - وفق وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد - إلى العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، مجددا دعودة الحكومة الفيدرالية، كافة الأشقاء فى السودان لوقف الحرب، والعمل على الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل للحل السلمى.

وأعرب الرئيس الصومالى عن أسفه البالغ من استمرار الاشتباكات المسلحة فى السودان، مشددا على موقف الحكومة الصومالية فيما يتعلق بالسلام ووحدة المؤسسات الدستورية السودانية.