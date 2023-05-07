الجيش السودانى: مقتل قناص أجنبى بمنطقة بحرى العسكرية

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال الجيش السودانى، إن "مجموعة من ميليشيا الدعم السريع المتمردة هاجمت قيادة قوات الدفاع الجوى وتم صدها"، لافتًا إلى أن هناك 25 عربة قتالية لميليشيا الدعم السريع قد تحركت من جنوب دارفور قبل أسبوع، وما زالت فى طريقها إلى الخرطوم.
ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع المتمردة منذ 15 أبريل الماضى، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين، دون إمكانية للتوصل إلى هدنة دائمة لحقن دماء الشعب السودانى.
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