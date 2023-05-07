القاهرة الإخبارية: تحركات للجيش السودانى باتجاه المناطق الحدودية بأم درمان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بقطع الإمدادات عن تمركزات مــيليشــيا الدعم السريع فى أم درمان، مشيرة إلى أن الجيش السودانى يعمل بكثافة لتضييق الخناق على الميليشيا كما أن هناك تحركات مكثفة للجيش باتجاه المناطق الحدودية بالمدينة.





وقالت القناة الإخبارية، إن هناك تحليق مكثف لطيران الجيش بسماء أم درمان، مضيفة أن هناك توقعات بأن يقصف الجيش اليوم المناطق الحدودية بالمدينة. وتابعت القناة الإخبارية، أن ميليشيا الدعم السريع لا زالت متواجدة بأم درمان القديمة وأحياء محيطة، كما أنها لا زالت تمتلك الكثير من السلاح والعتاد، وتواصل نهب المواطنين والمحال فى أم درمان.

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