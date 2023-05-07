القاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع استخدمت المدنيين كـ دروع فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، منذ قليل، ، بأن ميليشيا الدعم السريع تواصل أعمال النهب ضد الممتلكات العامة والخاصة، لافتًا إلى وقوع اشتباكات متقطعة بعدد من أحياء العاصمة الخرطوم.





وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الميليشيا تتخذ من المدنيين دروعا بشرية بالخرطوم، فيما يتصدى الجيش السودانى لمحاولات انتشار الميليشيا بين صفوف المدنيين. كما يواصل الجيش وقوات الاحتياطى المركزى مطاردة الميليشيا المتمردة. وأضاف أن أعدادًا كبيرة من الميليشيا تتسلل للأحياء السكنية بالخرطوم، بينما يواصل الجيش السودانى تتبع الميليشيا وتصفية جيوبها، لافتًا إلى تحليق مكثف لطيران الجيش فى العاصمة الخرطوم والولايات. ومن جانبه، أعلن الجيش السودانى دحر ميليشيا الدعم السريع فى حى الخرطوم بحرى، لافتًا إلى أنه يكثف انتشار قواته جنوبى الخرطوم.

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