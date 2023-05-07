مندوبو جامعة الدول العربية يناقشون مجريات اجتماع عمان بشأن سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 7 مايو 2023 12:00 مساءً - دوت الخليج :- شارك الأردن، اليوم السبت، في اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية تحضيراً لدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ستعقد، يوم غد الأحد، لمناقشة التطورات والتحركات العربية بشأن سوريا التي كان آخرها اجتماع عمّان.
ويأتي اجتماع المندوبين، الذي جاء بدعوة من الأردن والسعودية ومصر والعراق؛ لمناقشة تطورات الأزمة السورية، خصوصاً بعد التحركات الدبلوماسية التي شهدتها الساحة العربية، والجهود المبذولة في هذا الملف، وآخرها اجتماع عمّان في الأول من الشهر الحالي، بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق، وبحضور وزير الخارجية السوري.
وقدّم مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، خلال اجتماع اليوم، إحاطة لمجلس الجامعة عن مجريات الاجتماع الذي استضافته المملكة، وما نتج عنه من توافقات تضمنها بيان عمّان، الذي وقّع عليه وزراء خارجية الدول الأربعة.
وأكد وقوف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب أشقائه وتمسكه دوماً بنهجه ورؤية قيادتها الهاشمية لتحقيق التضامن العربي وتعزيز حالة الوفاق بين الأشقاء العرب، خدمةً لقضايا الأمة ودفاعاً عن مصالحها وتعزيزاً لوحدتها.
وشدد العضايلة على أن الأردن بسياسته يؤكد دائماً على ضرورة المحافظة على العلاقات الأخويّة والترابط العربي- العربي بين جميع الدول العربية الأعضاء، بما يسهم بتدعيم أسس التضامن العربي والارتقاء بالعمل المشترك في إطار الجامعة العربية.
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