العالم اليوم - إسرائيل تسلم الأردن عماد العدوان.. والبرلمان يرفع الحصانة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تسلم الأردن عماد العدوان.. والبرلمان يرفع الحصانة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 12:22 مساءً - أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أن إسرائيل سلمت الأردن النائب عماد العدوان، الأحد، بعدما كان محتجزا للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة، فيما رفع مجلس النواب الأردني عنه الحصانة.

وأضاف الجهاز أن عماد العدوان، الذي اعتقل في 22 أبريل عند معبر حدودي تسيطر عليه إسرائيل، سُلم إلى السلطات الأمنية الأردنية التي ستواصل التحقيق في القضية.

ووقت الحادثة، قالت مصادر إسرائيلية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع مسدس غلوك و100 كيلوغرام من الذهب".

وبحسب العرف السائد، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش، إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.

ومنذ وقتها، عملت وزارة الخارجية الأردنية على تسلم العدوان والبحث في ملابسات القضية.