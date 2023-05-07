العالم اليوم - اقتصاد السعودية ينمو 3.9 بالمئة في الربع الأول من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 مايو 2023 12:22 مساءً - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 3.9 بالمئة، مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2022.

وأظهرت نتائج تقرير التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، أن الأنشطة غير النفطية في المملكة قد حققت خلال الربع الأول نمواً إيجابياً بنسبة 5.8 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.

كما حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً شهد خلال الربع الأول من عام 2023م انخفاضاً بمعدل 1.3 بالمئة مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع 2022.

وكان الاقتصاد السعودي قد حقق نموا بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي خلال العام 2022، وهو النمو الأعلى منذ نحو 11 عامًا، عندما سجلت السعودية نموا اقتصاديا بنسبة 10 بالمئة في 2011.

وكانت السعودية قد توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بـ 8.5 بالمئة، من النسبة السابقة عند 8 بالمئة، بحسب تصريحات لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، في ديسمبر الماضي.