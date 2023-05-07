روسيا تعلن إحباط هجوم أوكرانى على أحد المطارات

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، تواصل أوكرانيا إطلاق المسيرات باتجاه موسكو. يشار إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أمس السبت، صاروخين باليستيين فوق القرم أطلقتهما أوكرانيا. وأعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، استقدام قوات كييف أعدادا كبيرة من العربات المدرعة والدبابات وآلاف الجنود إلى محور زابوريجيا، تمهيدا لهجومها المضاد.

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