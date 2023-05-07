جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - أنه تم إعطاء الأولوية للأسر والطالبات، وذلك فى إطار عمليات الإجلاء المستمرة، التى تتم بالتنسيق مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة مواصلة العمل بتوجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، من اجل استكمال إجلاء كافة الرعايا اليمنيين، بأسرع وقت ممكن، والذين بلغ عدد الراغبين منهم فى العودة إلى قرابة 2423 مواطناً ومواطنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن يعلن إجلاء 450 مواطنا من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.